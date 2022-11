Juve, mercato: Di Marzio spiazza tutti con un nome nuovissimo

E' una Juve rinfrancata dagli ultimi risultati positivi in campionato quella che si presenta ai due appuntamenti finali di questo 2022. Giovedì pomeriggio sarà la volta della trasferta di Verona, mentre domenica sera i bianconeri chiuderanno ufficialmente questo primo scorcio di Serie A sfidando all'Allianza Stadium la squadra di Sarri. La classifica è decisamente migliore di qualche settimana fa, ma il sogno scudetto rimane difficilissimo visto il ruolino di marcia del Napoli capolista. La dirigenza tenterà il tutto per tutto per far rientrare in gioco la Juventus attraverso un mercato di gennaio intelligente e mirato. A tal proposito Gianluca Di Marzio ci fornisce aggiornamenti molto interessanti<<<