Corini: “Locatelli potrebbe essere il regista della Juventus”

Eugenio Corini, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando della Juventus. Ecco le sue parole sulla questione del regista, identikit che Madama sta cercando per completare il reparto dopo l'arrivo di Pogba. Trattative però non facili, anche perché il club bianconero deve prima fare delle uscite come Arthur, Rovella e Rabiot, e poi si potrà pensare ad un nuovo innesto: "Dipende da come vuole giocare Max. Alla Juve aveva Pirlo, ma al Milan ha vinto uno scudetto con Van Bommel, un equilibratore davanti alla difesa. Oggi può utilizzare davanti alla difesa Locatelli, che è un calciatore completo, pur non essendo un regista puro. Ha buon piede, sa giocare a protezione dei due centrali e anche avviare l’azione discretamente, avendo giocato col “doppio play” al Sassuolo di De Zerbi. Chiaro, non ha il cervello calcistico di un Jorginho, che è uno dei più forti al mondo a tradurre sul campo il pensiero dell’allenatore".