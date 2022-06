Juventus, nuova vita per Locatelli: il ruolo da play risolve un problema

Il match della Nazionale italiana contro l'Inghilterra potrebbe aver dato uno spunto interessante su Locatelli.

redazionejuvenews

L'Italia, nell'ultima gara di Nations League, ha pareggiato con l'Inghilterra per 0-0, giocando una buona partita. Dall'inizio c'era anche Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, che ha fornito un'ottima prestazione, come testimoniato dai tanti voti buoni ricevuti nella pagelle. Inoltre, l'ex Sassuolo è stato decisivo in un paio di situazioni, come nel recupero su Abraham ad inizio partita, e sulla splendida sventagliata per Di Lorenzo, lancio che ha dato il via all'azione dell'occasione, poi sbagliata, da Tonali. Partita poi correlata da recuperi e passaggi ben riusciti. La novità è che Locatelli è stato provato da play davanti alla difesa, a causa delle assenze di Jorginho, Cristante e Verratti.

Il classe '98, sia con la Nazionale sia con la Juventus, ha giocato spesso da mezzala nel corso degli ultimi mesi, ma come detto in precedenza, anche nel ruolo di regista di costruzione, il centrocampista lombardo non ha certo sfigurato, come ha anche dichiarato Mancininel post-partita: "Locatelli mediano? Non è che non lo vedo, è che credo lui abbia anche il gol giocando da mezzala e può fare ancora meglio. Però oggi ha fatto molto bene in mezzo al campo, l'ho cambiato solo perché era ammonito e lui può senza dubbio ricoprire anche quel ruolo". Apprezzamento interessante anche per il futuro del club bianconero.

Infatti, la Juventus, oltre a Pogba, è alla ricerca di un regista, ma le trattative intavolate sembrano dare tutte esito negativo. Spostando però Locatelli al centro, Madama risolverebbe un grande problema, visto che con l'ex Sassuolo da play, Pogba e Zakaria, o McKennie, potrebbero essere gli interni, formando un centrocampo niente male. Un indizio molto interessante anche per Massimiliano Allegri, che reinventerebbe Locatelli in un ruolo meno appariscente, ma più funzionale per il gioco della Vecchia Signora, ovviando anche alle difficoltà di mercato e sfruttando una risorsa interna, senza dimenticare Miretti.