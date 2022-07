Mercato Juve, De Ligt: accordo totale. Poi Zaniolo e un altro: “Contatti!”

1 di 2

Mercato Juve, news pesanti su Zaniolo e De Ligt.

Adesso la Juve ha fretta di sbloccare il suo mercato portando a termine la trattativa con il Bayern Monaco per Matthijs de Ligt. La cessione dell'olandese, come abbiamo ribadito più volte, è fondamentale per incassare quel tesoretto necessario a chiudere nuovi colpi in entrata.

Le parole di Hasan Salihamidzic delle scorse ore hanno fatto capire che l'affare va avanti e che è a buon punto. No, non c'è ancora l'accordo tra i club, ma le distanze non sono incolmabili. Tutt'altro.

Juve: accordo De Ligt-Bayern

La distanza tra domanda ed offerta dovrebbe aggirarsi sempre intorno ai 15 milioni o poco più, con la Juventus che intende incassare una cifra complessiva che magari superi i 90 milioni di euro. C'è da trattare sulla cifra ma anche sulle modalità di pagamento e soprattutto sulla parte fissa e i bonus. In poche parole: la Juve vuole una base fissa più alta con bonus abbastanza facili da raggiungere, mentre il Bayern Monaco offre bonus più corposi ma con un'offerta di base più bassa. C'è ottimismo, anche perché il club bavarese può contare sul pieno gradimento da parte di De Ligt e soprattutto su un accordo già trovato con l'entourage del giocatore. Come detto però, la Juventus ora inizia ad avere fretta di chiudere per concentrarsi sui suoi prossimi colpi di mercato in entrata: due in particolare <<<