Como, Perrone: “Superiori alla Juve per 60 minuti”

Grazie alla doppietta di Kolo Muani la Juve ha battuto 1-2 il Como e ha portato a casa così tre punti preziosi. Al termine della partita il centrocampista della formazione lagunare Perrone è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo fatto buoni 60 minuti, siamo stati superiori alla Juventus. Poi la partita è cambiata, abbiamo abbassato qualità e intensità e non abbiamo ottenuto i punti che avremmo meritato. Sono emerse poi le qualità della Juve che è una grande squadra. Tocco di mano di Gatti? Non dico niente dell’arbitraggio“.

Como, le parole di Perrone post Juve

Il centrocampista ha poi aggiunto: "Sono molto contento di essere tornato a collezionare minuti e completare una partita dopo tanto tempo ma triste perché non abbiamo ottenuto i 3 punti. Mi sento a mio agio nello stile di gioco che ci propone il mister e cerchiamo di proporre in campo quindi giocare con qualità con la palla. Con questo stile riusciamo a mettere in difficoltà giocatori di caratura internazionale. Manchester City? Ci sono tante cose attorno a questo discorso. Io voglio stare qui, crescere, imparare e cercare di imparare. Poi si vedrà in futuro, sono contento di stare qui e far crescere il Como".