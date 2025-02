Ciao Napoli, vado alla Juventus! Bomba di calciomercato

La Juventus sta lavorando per costruire qualcosa di molto grosso in vista della prossima sessione di calciomercato

Calciomercato Juventus: scippo al Napoli? La situazione

La Juventus non è di certo rimasta a guardare durante il calciomercato di gennaio. Cristiano Giuntoli è stato piuttosto attivo ed ha fornito un aiuto a Thiago Motta – apparso fino ad ora in difficoltà – per il perseguimento dell’obiettivo societario. Bisogna centrare la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Questo è fondamentale per alimentare il nuovo progetto tecnico-tattico. Con il fallimento di questo obiettivo, invece, l’avventura di Thiago Motta potrebbe perfino terminare dopo un solo anno. Con la Juve che si vedrebbe costretta a ripartire, ancora una volta, con un progetto diverso. Ne va anche delle ambizioni di calciomercato. Con o senza Champions, infatti, il mercato avrebbe una forma totalmente diversa.

Ad esempio, c’è un giocatore che Giuntoli ha messo nel mirino da diverso tempo. Ma è uno di quei profili che senza Champions League è difficile da centrare. Parliamo, infatti, di uno dei maggiori talenti emergenti del calcio europeo: Karim Adeyemi. L’ala sinistra, mancino naturale, classe 2002, che cose meravigliose sta facendo con il Borussia Dortmund. I gialloneri sarebbero pronti ad innescare un’asta di livello europeo e lasciare andare il tedesco di origini nigeriane al migliore offerente. C’era il Napoli su di lui. Un tentativo era stato fatto anche a gennaio per sostituire Khvicha Kvaratskhelia ma il giocatore non è parso convinto di lasciare la Bundesliga, direzione Napoli, a gennaio. In estate il diesse Manna ci riproverà ma dovrà fare i conti con la concorrenza di Cristiano Giuntoli. Il direttore bianconero è pronto a fare leva sul desiderio del ragazzo di fare nuove esperienze e sul contratto – scadenza 2027 – che al momento non pare in programma di essere esteso. Servirà una cifra di circa 45 milioni di euro. Un investimento che, con la Champions, potrebbe pure diventare realisticamente realizzabile. Vedremo. Nel frattempo, il Napoli è avvisato. In tutto questo sempre parlando di calciomercato attezione: c’è l’accordo per un grande colpo in casa Juventus <<<