Ceccarini: “La Juventus è in chiusura per Pogba e Di Maria”

Nicolò Ceccarini, giornalista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Pogba e Di Maria.

Nicolò Ceccarini , giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a "Senza Filtri", parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole sulle operazioni in vista per i bianconeri: "Mercato Juventus? La dirigenza bianconera proverà a chiudere Pogba e Di Maria nella prossima settimana : l’argentino vuole restare ancora un altro anno in Europa. Pogba, nonostante abbia ricevuto un’offerta superiore dal Psg, sceglierà la Juventus. Jorginho? Dipende anche dalla richiesta del Chelsea. L’idea è quella di prendere un giocatore di quel tipo, non bisogna escludere l’arrivo di Paredes. Milinkovic Savic potrebbe andare in Premier, molto difficile vederlo in bianconero".

Sul Milan e il Napoli: "Scudetto? Ho sempre dato per favorito l’Inter, però sono molto felice per il Milan: è stata la squadra più compatta e unita. Negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale. Pioli non è un tecnico qualunque, ma un grande allenatore. Mercato? Dopo la finale di Champions, Origi firmerà un quadriennale con il Milan. Berardi? In settimana potrebbero esserci nuovi contatti e con la nuova proprietà, i rossoneri faranno qualche nuovo innesto. Il Milan non ha mollato la pista Asensio. Molto è legato anche dal futuro di Ibrahimovic: se continuerà è perché può dare ancora qualcosa in campo, in questo momento ci sono più possibilità che smetta, ma nulla è scontato nel suo caso. Mercato Napoli? Occhio alla pista Nandez. Olivera? La pista era fredda, quasi bloccata: da poco, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che domani svolgerà le visite mediche. Di certo non ci si aspettava una risoluzione così rapida, ma il calciomercato è questo".