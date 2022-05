Juve, novità a centrocampo: Pogba si avvicina, Chelsea su Rabiot

La Juve si prepara a rivoluzionare il centrocampo. Nedved vola a Londra per convincere Pogba, il Chelsea ha messo gli occhia su Rabiot

redazionejuvenews

Il campionato è da poco giunto al termine ma in casa Juve è già arrivato il momento di pianificare la prossima stagione. L’obiettivo dei bianconeri è chiaro: tornare subito a vincere. Per farlo serviranno degli innesti mirati in tutte le zone del campo. La dirigenza si è già mossa alla ricerca dei rinforzi ideali e sembra vicinissima ad un ritorno molto gradito: Paul Pogba. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il ManchesterUnited e per questo la Vecchia Signora ha deciso di provare il colpo da sogno.

Per convincere il classe ‘93 Nedved sarebbe volato a Londra, pronto a parlare di persona con il Polpo. Pogba è alla ricerca di nuove sfide e l’idea di tornare a Torino è decisamente allettante. In bianconero, infatti, ritroverebbe Allegri, l’allenatore che più di tutti ha saputo valorizzarlo, ma soprattutto una squadra pronta a giocare per lui. Alla Juventus il francese sarebbe la stella assoluta del centrocampo, il giocatore di qualità che tanto è mancato alla mediana in questa stagione. Nelle scorse settimane il PSG si era fatto avanti con un’offerta altissima, ma Pogba sembra preferire La Vecchia Signora. Questa potrebbe essere la settimana decisiva, i tifosi sono già in fermento.

Ma per un centrocampista francese che arriva ce n’è uno pronto a partire. Dopo l’ennesima stagione tra alti e bassi, Rabiot potrebbe lasciare la Juventus. Per lui zero gol e zero assist in 29 presenze in Serie A con la maglia bianconera, a fronte di uno stipendio da capogiro da 7 milioni di euro a stagione. Sulle sue tracce c’è il Chelsea, interessato al cartellino del classe ‘95. Il francese di fronte alla giusta offerta potrebbe partire senza grossi problemi, cessione utile a sfoltire la rosa e ad abbassare il monte ingaggi. Per il momento niente di ufficiale, ma la Juventus è pronta a rivoluzionare il centrocampo.