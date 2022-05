Giaccherini: “Ritorno di Pogba alla Juventus grandissimo colpo”

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua su Pogba, molto vicino al club bianconero.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del possibile ritorno di Pogbain bianconero: "E' una bellissima persona, sarei felice del suo ritorno alla Juventus. L'unico quesito che mi pongo è sul come tornerà in bianconero, lui è un campione che ormai ha già vinto tutto a livello di club e nazionale. Le sue stagioni al Manchester non sono state clamorose, tutto dipenderà dalla sua mentalità. Paul dovrà correre, sacrificarsi, ritornare con la giusta cattiveria. E dovrà avere di nuovo quella fame, la stessa di quando era uno sconosciuto. Era già uno da cui non scappava dalle responsabilità, oggi è più maturo e quindi le affronterà a testa alta. Ha personalità da vendere, carisma, è adatto a fare l'attore principale. Paul non è più un giovane, vista la sua età dovrà essere lui a trascinare gli altri. Sarebbe un grandissimo colpo per la Juventus".

Sugli allenamenti insieme: "E' arrivato un po' in sordina, intimoriva per statura e fisicità. Sapevamo fosse un buonissimo prospetto, forte ed interessante, ma di certo non ci aspettavamo un'esplosione del genere. Rimasi colpito dalla personalità e dalla qualità di quelle lunghe leve che non ti permetteva di rubargli palla. Paul aveva una facilità di calcio impressionante, sia per i lanci lunghi e sia per le bordate con cui realizzava splendidi gol".

Sul gioco della Vecchia Signora nella prossima stagione: "Penso sarà importante l'impostazione che Allegri darà alla squadra, perché più che il giocatore è importante la mentalità e l'approccio alle partite. Il Psg ha campionissimi come Messi, Neymar e Mbappe, eppure in Champions non è andato oltre gli ottavi. Il fuoriclasse rende tutto più facile, ma nel calcio non vince sempre il nome. Per questo il gran lavoro toccherà ad Allegri. Anche se è molto pratico, a lui interessa vincere e non importa con che risultato. Quest'anno è stato espresso un buon gioco, ma a volte la vittoria non è arrivata. Nel girone di ritorno, per centrare l'obiettivo, non ha giocato come il Milan, però c'è riuscita. Ha messo apposto la difesa, poi il gol lo trovava sempre".