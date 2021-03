Bernardeschi: “Crediamo nello scudetto e nella rimonta col Porto. Sulla Lazio…”

Le dichiarazioni del numero 33 ai microfoni di Sky Sport

"Morata mi ha aspettato per tornare al gol? Si ci siamo messi d'accordo (ride ndr.). Sto bene. È stata importante la vittoria contro lo Spezia perché abbiamo dato sicuramente un bellissimo segnale al campionato. Ringrazio il mister per quello che ha detto di me nel post-partita. Io sono sempre a disposizione della squadra perché, quando la coperta è corta, un giocatore deve mettersi a disposizione dei suoi compagni e del mister e quindi lo ringrazio per le parole che ha speso per me. Io credo che sia una buonissima stagione. Certo, siamo un po' indietro in campionato rispetto a quello che ci aspettavamo di dare, ma siamo ancora vivi e determinati e crediamo tanto in quello che facciamo. Ci sono ancora tante partite da giocare e le vogliamo vincere tutte. Siamo la Juventus e questo non lo dobbiamo dimenticare mai.