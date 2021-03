Aouar: C’è l’accordo tra la Juve il Lione per il centrocampista

Paratici sembra aver trovato l'accordo per portare a Torino il centrocampista

Non si fermano le manovre di mercato in casa Juventus. Dopo le voci che vogliono Locatelli sempre più vicino ai bianconeri, arriva un'altra voce importante. L'obiettivo della dirigenza è quello di creare una rosa giovane ma di alto profilo. Secondo indiscrezioni, Fabio Paratici avrebbe un accordo con il Lione per portare a Torino il centrocampista Aouar. Il giocatore è uno dei talenti più interessanti in Europa, tanto che anche il Real Madrid è interessato ad acquistarlo. Tuttavia, pare che i bianconeri abbiano avuto la meglio contro i madrileni, almeno secondo Todofichajes.

Secondo le voci di mercato che si stanno susseguendo in queste ore, sembra che c'è in ballo una operazione da circa 40 milioni di euro cash più il cartellino di De Sciglio, attualmente in prestito proprio al Lione allenato da Aulas. Quello di cui si parla è sicuramente un investimento importante, soprattutto perché i bilanci della società non sono così tranquilli, ma Agnelli è disposto a spendere questa cifra per un calciatore di grande qualità come Aouar. Infatti la Juve ha bisogno di aumentare la qualità in mezzo al campo, dove non c'è mai stato nessuno in grado di sostituire Pirlo dopo che ha deciso di lasciare il calcio giocato. I bianconeri non possono permettersi un'altra stagione così deludente, soprattutto in un reparto così importante.