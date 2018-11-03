Stefano Benedetti

Palmieri: "La Juventus è la mia favorita per lo Scudetto"
Palmeri ha fatto il suo pronostico sulle chance Scudetto della Juve: per il giornalista, i bianconeri sarebbero i favoriti al successo finale
Palmeri ha fatto il suo pronostico sulle chance Scudetto della Juve: per il giornalista, i bianconeri sarebbero i favoriti al successo finale
Azzurri testa di serie
Le parole dell'ex numero 10
I Blancos avrebbero messo nel mirino l'attaccante della Juventus, nella speranza di un glorioso ritorno al Bernabeu dopo tre anni
I bianconeri tornano alla vittoria
La Juventus sul giocatore
L'argentino lotta per una maglia da titolare
I bianconeri continuano a seguire l'attaccante
I bianconeri sono stati grandi protagonisti del mercato, sia in entrata che in uscita
L'esterno bianconero potrebbe finire sul piatto delle trattative
Il commento del big match
Il giocatore rientrerebbe nell'affare Cancelo, affare molto caldo
Di seguito le pagelle di Juve-Cagliari