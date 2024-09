Palmieri: “La Juventus è la mia favorita per lo Scudetto”

Palmeri ha fatto il suo pronostico sulle chance Scudetto della Juve: per il giornalista, i bianconeri sarebbero i favoriti al successo finale

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri ha parlato del calciomercato delle squadre della Serie A. Per il giornalista, la Juventus non sarebbe la regina della sessione estiva di rafforzamento, ma comunque la squadra più accreditata al successo finale della competizione.

Le parole di Palmieri

“La mia favorita per lo scudetto è la Juventus! Ha eguagliato la varietà di opzioni dell’Inter: entrambe hanno due squadre, con due scelte per ogni posizione. La Juve non ha i picchi dell’Inter, ma ha la fame, nonché l’ordine implacabile di Thiago Motta. Il livello è molto simile, c’è altissima possibilità di lotta fino all’ultimo, con tutto quello che può conseguire quando si scontrano Inter e Juventus. Ma io vedo loro due molto incollate, e in verità anche il Napoli vicinissimo, ma con un livello medio di qualità leggermente inferiore soprattutto in difesa, quindi da ultimo gradino del podio. Ma non ha le coppe, e dunque può entrare in volata a tre”.