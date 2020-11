Spezia-Juventus 1-4: finalmente interrotta la striscia di pareggi

TORINO- Dopo i tre pareggi consecutivi con Roma, Crotone e Verona (senza contare il successo a tavolino sul Napoli), la Juventus torna finalmente alla vittoria e lo fa per 4-1 sul campo dello Spezia. Bianconeri spreconi nel primo tempo, dove riescono comunque a sbloccare la gara con il secondo gol in campionato di Morata, pareggiato poi da Pobega. Lo Spezia tiene bene il campo, andando vicino al clamoroso 2-1. La svolta arriva nella ripresa quando Pirlo decide di mettere in campo Ronaldo e Rabiot. Al portoghese bastano due minuti per segnare il 2-1 (completerà la sua doppietta personale su rigore al 75′ con un cucchiaio), mentre il francese è bravo e freddo a sfruttare l’assist di Chiesa per battere Provedel e segnare il punto del 3-1. Da segnalare le ottime prestazioni di Morata e McKennie, mentre è apparso ancora in difficoltà Dybala, sostituito dopo 56 minuti. Sono ora dodici i punti in campionato per Cr7 e compagni, che si portano momentaneamente al secondo posto in classifica a -4 dal Milan capolista. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria, sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera. Paganini svela i piani per gennaio: “La Juve pensa a…” >>>VAI ALLA NOTIZIA