Rassegna Juve – Women sconfitte in UWCL, Next Gen ok

Il campionato di Serie A è fermo, ma non mancano le notizie sulla Juventus , soprattutto dal punto di vista giudiziario, con l'inchiesta Prisma in prima pagina, con nuove interecettazioni e commenti da parte degli addetti ai lavori.

Pensando al campo, invece, la Juventus Women è stata battuta dall'Arsenal in UWCL, compromettendo così il passaggio del turno. Sorrisi per la Next Gen, che ha battuto il Padova nei quarti di finale della Coppa Italia Serie C.