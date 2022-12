Rabiot: “Mi piacerebbe giocare in Premier. A fine anno…”

Il centrocampista della Juventus ha parlato in conferenza dal ritiro della Francia in Qatar, tra il Mondiale e il suo futuro a fine stagione

La Francia si è qualificata brillantemente ai quarti di finale del Mondiale , dove affronterà l' Inghilterra . Uno dei protagonisti della squadra è Adrien Rabiot . Il centrocampista della Juventus oggi ha parlato in conferenza dal ritiro della Francia in Qatar: " Sto attraversando un buon periodo dal punto di vista calcistico. Sono sicuramente cresciuto, maturato, è il periodo migliore della mia carriera ".

Su Deschamps : " Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto , anche per quello che è successo prima della Coppa del Mondo del 2018. Non abbiamo avuto contatti per due anni e quando sono tornato abbiamo subito parlato, è andata molto bene. Non so se riuscirò subito a vincere la Coppa del Mondo, ma un giorno ci riuscirò ".

Sul futuro: "Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier League. Cosa succederà alla fine del mio contratto con la Juve? Non ne ho idea. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, non c'è una squadra per cui vorrei necessariamente giocare. È il campionato che mi attrae, corrisponde di più alle mie qualità".