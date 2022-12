Inchiesta Prisma, De Sciglio gola profonda: “Sbirro, spione, vattene”

E' scoppiato un vero e proprio polverone nei confronti di Mattia De Sciglio, reo insieme a de Ligt di aver mostrato ai pm gli screenshot dei messaggi nei quali l'ex capitano Giorgio Chiellini informava la squadra della trattativa sugli stipendi durante la pandemia. Nella chat in questione, Chiello spiegava che la Juventus voleva che all'esterno passasse il fatto che i calciatori avevano rinunciato a 4 mensilità, quando in realtà almeno 3 mensilità le avrebbero recuperate. In un post su Instagram, il difensore juventino si è visto piovere addosso valanghe di critiche e offese anche piuttosto pesanti: "Sbirro, infame, spione, vattene". Di seguito il post: