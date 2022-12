Rassegna Juve – Oggi la Women affronta lo Zurigo in Champions League

Il campionato di Serie A è ancora fermo, anche se la prima squadra della Juventus ha ripreso gli allenamenti, in vista della gara amichevole con l' Arsenal .

Intanto la Juventus Women prosegue con il suo percorso in UWCL, visto che oggi le bianconere scenderanno in campo per le penultima giornata della fase a gironi, nel match con lo Zurigo.