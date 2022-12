Juve Women, Montemurro: “Mentalmente stiamo bene, non c’è negatività”

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Juve Women Montemurro alla vigilia della sfida di UWCL contro lo Zurigo

redazionejuvenews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Zurigo, l'allenatore della Juve Women Montemurro ha parlato della sfida di UWCL: "Mentalmente la squadra sta bene, la freschezza mentale è importante per noi, ci sarà sempre qualcuno che recupera prima e chi dopo ma la squadra in generale sta bene, c'è entusiasmo per domani sera. L'unica da valutare é Gunnarsdottir. Da quello che abbiamo visto, dovremo essere pazienti, capire dove sono gli spazi, quando rallentare e quando accelerare. Non ci sarà molto spazio tra le linee, difendono in tante, non ci sarà tanto spazio. Importante essere in comando della gestione della palla".

Sull'atteggiamento della squadra ha aggiunto: "Negatività non c'è mai stata, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto bene. Da lì si cresce e si va avanti. Temo la partita di domani? Lo Zurigo non vuole uscire dal torneo senza far punti e loro diranno la Juve é terza, con loro possiamo fare dei punti. Noi dobbiamo stare attenti e fare il nostro gioco, non vedo problemi se abbiamo la giusta mentalità".

"Riconoscere le situazioni, capire bene, se sono momenti di difficoltà non lo so, sono momenti dove guardiamo tutti la classifica - ha continuato. Tutti i dati degli ultimi due mesi di partita sono positivi rispetto all'anno scorso. Non è una questione di atteggiamento di gioco ma di un passaggio di periodo che tutte le squadre passano. Non si può sempre essere al top e pensare di stare lì e fare le cose uguali. In tutte le squadre, questo ti sforza a fare le cose meglio. In questi mesi ho visto una grande crescita".