Mercato Juve / Non solo Mount, Elkann sogna questa formazione

Sebbene la preoccupazione maggiore dei tifosi in questo momento riguardi le conseguenze dell'Inchiesta Prisma sulla Juventus, rimane grossa curiosità per quello che saranno le prossime sessioni di mercato. Fondamentalmente ci si chiede se a causa degli ultimi eventi, le strategie sportive della Vecchia Signora saranno riviste al ribasso. Da questo punto di vista Elkann ci ha tenuto a tranquillizzare tutti. Non ci sarà un ridimensionamento del club bianconero. Non verranno più compiuti certi errori scellerati in sede di campagna acquisti e si cercherà di fare le cose per bene. L'obiettivo della Exor rimane quello di costruire uno squadrone per il 2023, cominciando già da gennaio, per poi completare l'opera a giugno, quando diversi calciatori saluteranno la Continassa. A tal proposito, andiamo a vedere quale potrebbe essere l'undici titolare che Elkann vorrebbe regalare al pubblico juventino<<<