Cagliari-Juve, le pagelle di Di Livio: “Bene Vlahovic e Cambiaso”

La Juventus, nella partita contro il Cagliari, ha vinto per 1-0, grazie alla rete di Vlahovic. Bene il serbo e Cambiaso, delude Weah.

Di Gregorio: Non è molto impegnato nel corso della gara. Solo qualche parata di ordinaria amministrazione. Voto: 6

Weah: Non una grandissima prestazione per il terzino, che si fa anche ammonire nella ripresa. Voto: 5,5

Gatti: Il Cagliari crea pochissimo e lui ne approfitta. Se la cava senza problemi. Voto: 6

Kelly: Idem per il compagno di reparto. Voto: 6

Cambiaso: Utilissimo nel rompere la linea del pressing avversario. Solita partita di qualità e sostanza. Voto: 6,5. Dal 73′ Rouhi: s.v.

Locatelli: Guida la squadra con le solite geometrie, una sicurezza per i compagni. Voto: 6. Dal 73′ Thuram: s.v.

Koopmeiners: Altra prestazione sotto le aspettative, non incide quasi mai e viene sostituito al 60esimo.Voto: 5,5. Dal 62′ D.Luiz: Dà una mano dal punto di vista della qualità. Voto: 6. Dal 83′ Mbangula: s.v.

Conceicao: Nel primo tempo è molto frizzante come al solito, andando vicino al gol in diverse occasioni. Nel secondo tempo cala. Voto: 6. Dal 63′ Kolo Muani: Match complicato per fare la differenza. Voto: 6

McKennie: Si vede poco oggi, ma il suo lavoro è prezioso, sia come quantità che qualità. Voto: 6

Yildiz: Come Conceicao nella prima frazione è a tratti imprendibile, ma non riesce a finalizzare la grande mole di occasioni. Voto: 6

Vlahovic: Torna dal primo minuto dopo oltre un mese e sfrutta subito l’indecisione di Mina. Può essere un’arma importante fino a giugno. Voto: 7.

Motta: Dopo la batosta della Champions, la Juve è chiamata ad una risposta su un campo difficile e il responso è positivo, soprattutto nel primo tempo. Rispolvera Vlahovic e Cambiaso, scelte decisive per l’andamento del match. Voto: 6,5