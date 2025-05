Juve, le statistiche in vista del match con l’Udinese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con l'Udinese.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus e Udinese si affronteranno domenica 18 maggio alle 20:45 all’Allianz Stadium nel match valido per la 37ª giornata di Serie A. HEAD TO HEAD Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre! La Juventus ha vinto ben sette delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (1P), dopo che aveva collezionato soltanto due successi nelle nove precedenti (7N). La Juventus ha stabilito un nuovo record di pareggi in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 16; considerando tutta la storia della competizione ha impattato più volte solo nel 1955/56 (17, mentre anche nel 1965/66 si era fermata a quota 16)”.

Le altre statistiche

"L'Udinese ha perso sei delle ultime otto partite (1V, 1N) di campionato – tante quante nelle precedenti 18 (6V, 6N) nel torneo – nel periodo (da metà marzo) nessuna squadra ha subito più sconfitte nella competizione (sei anche il Monza). La Juventus è quarta con 64 punti in classifica (al pari della Lazio, nei cui confronti, però, è in vantaggio negli scontri diretti); i bianconeri sarebbero aritmeticamente qualificati alla Champions League con un turno di anticipo, in caso di vittoria contro l'Udinese, e al contempo sconfitte di Lazio e Roma e mancato successo del Bologna. Negli ultimi 40 anni, l'Udinese non ha mai chiuso un primo tempo di Serie A con più di un gol all'attivo contro la Juventus; l'ultima volta in cui è successo risale al 21 aprile 1984: 2-1 in quel caso, ma gara poi persa per 3-2, all'Olimpico Grande Torino".