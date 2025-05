De Grandis: "Conte è l'obiettivo della Juve. Su Huijsen..."

Stefano De Grandis, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del ritorno di Conte e di Huijsen.

Stefano De Grandis, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Non può essere una partita che vinci o pareggi a fare la differenza, sono convinto che se a Tudor hanno fatto un contratto fino a fine stagione è perché pensavano di spostarsi e virare verso altri nomi. Quello di Conte si fa ancora adesso e penso che in linea di massima sia quello l’obiettivo e la scommessa della Juventus stessa. Penso che Tudor sia un buon allenatore, poi ognuno tira l’acqua al suo mulino, conteranno risultati, curriculum, esperienza”.

Su Huijsen

“Huijsen? Se è un prospetto e tu ci punti, come fanno le grandi squadre e come la Juventus ha fatto per anni, non lo avrei mai venduto a titolo definitivo, ne hai tanti ancora legati e sotto contratto, poi piano piano se maturano li riprendi. A me è parso forte dalla prima volta che lo vidi esordire con la Juventus di Allegri e mi è piaciuto anche alla Roma, sebbene da giovane abbia fatto tante sciocchezze e anche dei gol. Secondo me era un prospetto che ad occhio che valeva la pena controllare oppure no, a prescindere dal farlo giocatore titolare o no”. Intanto ecco il report della gara dell’U20<<<