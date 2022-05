Rassegna Juve – Stasera la sfida con il Genoa. Chiellini saluta i bianconeri

La Juventus scenderà in campo questa sera alle 21 contro il Genoa, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Per i bianconeri una sfida importante per mettere pressione al Napoli terzo in classifica, ma soprattutto un incontro per testare il livello di forma in vista dell'importantissima finale di Coppa Italia contro l'Inter di mercoledì prossimo. Andiamo a vedere questa e tutte le notizie sulla Juventus.