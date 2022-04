Bucchioni: “Agnelli crede che Allegri possa incidere ancora sul gruppo”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, con un cenno al prossimo calciomercato.

Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato la situazione in case Juve, tramite l'editoriale su tuttomercatoweb. Ecco le sue parole sul futuro della panchina bianconera: "La delusione della Juventus e i dubbi dell’Inter non fanno cambiare idee o programmi alle due società sulle panchine e dintorni. Su Allegri non c’erano in vista altre soluzioni o ipotesi. Nel momento in cui dalla Casa Bianconera hanno bollato come fantasie il ritorno di Alex Del Piero in società con l’addio di Agnelli e una nuova rivoluzione tecnica in vista, era chiaro che sarebbe rimasto tutto com’è come anticipato la settimana scorsa. E non soltanto perché Allegri ha un contratto blindato per quattro anni a nove milioni netti a stagione, i divorzi, volendo, si possono sempre organizzare. Agnelli è convinto che dopo questo anno deludente, ma servito per risistemare l’area tecnica, riportare i principi di gioco dell’allenatore e lavorare nella mentalità e sull’organico, Allegri possa tornare a incidere fortemente sul gruppo con il suo carisma e possa riportare la Juve a vincere come nel passato. Non resta che aggiungere auguri."