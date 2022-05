Calciomercato Juventus / Post Dybala: spunta una (clamorosa) novità

Manca ormai poco al termine di questa stagione, esattamente quattro gare, tre di Serie A e una di Coppa Italia. Per Paulo Dybala queste saranno anche le ultime partite in assoluto con la maglia della Juventus. Il fantasista argentino, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con La Vecchia Signora e a giugno lascerà il club a parametro zero.