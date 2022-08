Rassegna Juve – I bianconeri scatenati sul mercato: Kostic e Depay vicini

I bianconeri sono attivissimi sul calciomercato, infatti Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte è ad un passo dal trasferimento alla Vecchia Signora, per una cifra intorno ai 15 milioni più bonus. Anche Memphis Depay, attaccante del Barcellona, nelle ultime ore si è avvicinato molto a Madama, in questo caso l'operazione dovrebbe essere a costo zero per quanto riguarda il cartellino, mentre si dovrà lavorare sull'ingaggio.