Juventus, ritorno di fiamma per Depay: offerta biennale all’olandese

La Juventus si avvicina sempre di più a Memphis Depay. L'attaccante del Barcellona potrebbe essere il nuovo rinforzo in attacco.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo diverse settimane dedicate alle cessioni ed allo sfoltimento della rosa, adesso è pronta a sferrare l'attacco decisivo per i nuovi innesti. Filip Kostic è praticamente un calciatore della Vecchia Signora, ma secondo Sky Sport, i bianconeri non vogliono fermarsi qui per il pacchetto offensivo. Infatti, Madama avrebbe messo nel mirino Memphis Depay, vecchio pallino della dirigenza bianconera. Infatti, già nel calciomercato di gennaio c'erano stati dei contatti tra la Juventus e il Barcellona per l'ex PSV, ma alla fine, dopo un lungo tira e molla, non se ne fece nulla, anche per il rifiuto dell'eventuale cessione di Morata.

Adesso la situazione è diversa, visto che la punta olandese diventerebbe il vice-Vlahovic, con buona pace di Kean, che potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane, soprattutto dopo il comportamento nell'ultima partita con l'Atletico Madrid, condotta che non è piaciuta alla Juventus. Tornando a Depay, il Barcellona, sempre in grossa difficoltà economica-finanziaria, lo libererebbe gratis, così da agevolare il tesseramento dei nuovi acquisti, che ad oggi non possono essere inseriti nella rosa dei blaugrana. Sull'ingaggio, però, la situazione sarebbe diversa, infatti, il classe '94 percepisce oltre 8,5 milioni annui, cifra troppo alta per le casse della Juventus. Però, se l'attaccante dovesse decidere di abbassarsi l'ingaggio, allora la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

La Juventus, comunque, in queste ore avrebbe offerto a Depay un contratto biennale, per tentare di convincere l'olandese a trasferirsi a Torino, dopo il mancato approdo del calciomercato invernale. Infatti, dopo una sola stagione, l'ex Lione potrebbe già dire addio ai rossoblù, per concludere un'esperienza mai sbocciata, come dichiarato dallo stesso attaccante: "Non è andata esattamente come mi sarei aspettato, così come non mi sarei aspettato l’addio di Messi. Sono stato a lungo infortunato, ho avuto bisogno di tempo per tornare. Mi sono allenato duramente, ho tenuto la bocca chiusa ed ho dimostrato il mio valore. Per fortuna ho avuto di nuovo la mia occasione ed ho ricominciato a segnare".