Rassegna Juve – Niente operazione per Pogba. Oggi summit di mercato

I bianconeri devono fare i conti con lo stop di Pogba , che ha deciso di non operarsi, optando per una scelta conservativa e quindi un mese e mezzo di stop. Una buona notizia sul breve termine, ma senza sicurezze sul lungo periodo.

Nella giornata di oggi ci sarà anche un incontro di calciomercato tra la dirigenza e il tecnico Massimiliano Allegri, per decidere come operare sul fronte acquisti; partendo dal terzino, passando al centrocampista e concludendo con il vice Vlahovic, ancora da scegliere per il futuro.