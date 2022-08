Juventus, domani il summit di mercato tra Allegri e la dirigenza

La Juventus, dopo un mese di grandi acquisti, tra Di Maria e Pogba, adesso sta aspettando le uscite per rifinanziare il calciomercato. Gli infortuni dell'ex Manchester United e McKennie, out entrambi almeno per un mese, con il francese a rischio anche per i successivi mesi, hanno scombussolato i piani della Vecchia Signora. Infatti, Arthur è in uscita, e la pista Valencia è sempre più vicina, mentre Rabiot, nonostante l'emergenze rimane sempre nel mirino del Monaco. Proprio per questi motivi, nella giornata di domani Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, dovrebbe incontrare la dirigenza per un nuovo piano di calciomercato, secondo quanto riportato da Sky, in vista delle ultime settimane prima della chiusura della sessione estiva.