Juve, Pogba partito per Lione: oggi il consulto decisivo

Il francese è volato a Lione per il controllo decisivo per l'infortunio al ginocchio destro, presso lo studio del luminare Sonnery-Cottet.

Non è un momento felice per il centrocampo della Juventus. La squadra bianconera infatti è tornata dalla tournée negli Stati Uniti con due infortuni che riguardano il reparto che già nella scorsa stagione era stato martoriato dai problemi fisici. Uno è quello di Weston McKennie, che ha riportato la lesione capsulare della spalla sinistra e starà fuori per tre settimane. Ma soprattutto il mondo Juve è in ansia per le condizioni di Paul Pogba, uno dei grandi colpi di questa sessione di mercato estiva. Il centrocampista francese, durante una seduta di allenamento negli Stati Uniti si era fermato per un problema, che poi gli esami strumentali hanno rivelato essere una lesione al menisco laterale del ginocchio destro.

Un vero fulmine a ciel sereno per il club bianconero, che ha puntato sul ritorno del Polpo per ricostruire un centrocampo che non aveva convinto nelle ultime stagioni. Oggi per Pogba ci sarà il consulto con Bertrand Sonnery-Cottet, un vero e proprio luminare e tra i maggiori esperti negli infortuni alle ginocchia, che ha operato anche Zlatan Ibrahimovic per ricostruire il legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro. La visita, inizialmente prevista ieri, è stata poi rimandata a oggi. Il francese nella tarda mattinata è partito in direzione Lione. Dopo il primo controllo effettuato negli Stati Uniti, questo sarà decisivo.

In ballo c'è il percorso di recupero da adottare. Le opzioni per curare questo tipo di infortunio sono tre. La prima è un’operazione di sutura, visto che la lesione è in una zona del menisco molto vascolarizzata e quando c’è sangue in questi casi è necessario suturare. Questo tipo di intervento però comporterebbe uno stop dai 3 ai 5 mesi, togliendo la possibilità al giocatore di andare al Mondiale e rimandando il suo esordio ufficiale al 2023. La seconda opzione è quella di un altro intervento, che prevede l’asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco, con tempi di recupero più brevi, tra i 40 e i 60 giorni. Ma in questo caso i risultati a lungo termine non sono garantiti. E poi c'è la terza possibilità di una terapia conservativa, rinviando l'operazione. Ancora poche ore e conosceremo lo stop di Pogba.