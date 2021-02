Le prime pagine di Tuttosport e del QS

Le prime pagine di Tuttosport e QS

"Derby? E' una bella emozione, era da tempo che non si viveva un derby con questa classifica. Siamo tutti entusiasti e consapevoli che dovremo fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo. Spero che faremo una grande partita, se chiudo gli occhi spero che Ibrahimovic la decida. Momento più bello della mia carriera? Dopo la Supercoppa contro la Juve, sì. Quello è stato un momento incredibile, il primo trofeo con il Milan, indimenticabile. Ma questo è uno dei momenti più belli. Milan? Sicuramente, siamo più squadra. Non so se è il Milan più forte ma ora siamo più squadra, stiamo bene insieme, ci divertiamo e siamo un grande gruppo. Penso che questa sia la cosa fondamentale per puntare in alto. È un Milan che può lottare, che non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions, però i calcoli li faremo alla fine. Champions? È un sogno giocarla, tornare lì significherebbe portare il Milan dove merita. A volte sbagliavo negli atteggiamenti in campo, ma fa parte dell’esperienza, ero ancora ragazzino. Ora sono molto più maturo, miglioro partita dopo partita". Questa invece la prima pagina del QS: "Milan è ora di rispondere". Il riferimento è proprio al derby di Milano che andrà in scena domani alle 15 e sarà decisivo per la momentanea vetta del campionato di Serie A.