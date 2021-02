Ora la Juve ha bisogno di Dybala

Il numero 10 pronto al rientro dopo i tanti problemi muscolari

redazionejuvenews

Quaranta giorni. Tanto è il periodo che la Juventus è stata costretta a passare senza il suo numero 10, Paulo Dybala, che dopo aver ricevuto l'MVP per la scorsa stagione, dove nella seconda parte è risultato decisivo per la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus, una vissuto una seconda parte di 2020 e un inizio di 2021 molto travagliato. La Joya ha infatti prima contratto il COVID, che lo ha costretto a saltare gran parte dei primi mesi della stagione; per poi soffrire di una gastroenterite che lo ha allontanato ancora una volta dal campo. Il suo rientro è durato poco, con l'infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro che lo ha fermato dallo scorso 10 gennaio: uno scontro con Traoré durante il match col Sassuolo che lo ha costretto a saltare tutte le partite fino a quella di Champions League contro il Porto.

La Joya è infatti partita con la squadra per Oporto, dove ha vissuto la partita dalla panchina, senza poter entrare per aiutare i suoi compagni nella rimonta. La Joya ha assistito alla sconfitta della squadra bianconera dalla panchina, e si è caricato in vista del suo rientro, sempre più vicino. Il numero 10 della Juventus è infatti pronto e scalpita per tornare in campo: lunedì contro il Crotone potrebbe infatti arrivare la sua ora. Se dall'inizio o no, Andrea Pirlo lo valuterà negli allenamenti di questi giorni, ma è certo che il rientro della Joya è ormai prossimo.

Dybala è carico e motivato, ed avrà grosse responsabilità sulle spalle in vista dei prossimi impegni dei bianconeri: Andrea Pirlo ha infatti dichiarato più volte in conferenza che quello che è mancato alla sua Juve in questo periodo è un po' di fantasia e spensieratezza, che il numero 10 dovrebbe portare con il suo rientro. Da lunedì inizierà per Dybala una nuova stagione, con l'argentino che vorrà essere protagonista in positivo per riscattare una stagione sfortunata che lo ha tenuto troppo tempo lontano dai campi.