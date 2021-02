Le prime pagine de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport

Le prime pagine della Gazzetta e del Corriere

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport intitola così: "Kessie il presidente, Lukaku il capo". Il riferimento è all'intervista esclusiva al centrocampista rossonero in vista del derby di Milano che andrà in scena domani alle 15. In prima pagina spazio anche al posticipo di ieri sera tra Cagliari e Torino: la squadra di di Nicola ha vinto il match negli ultimi minuti grazie ad un gol di testa del difensore Bremer ed ha condannato i sardi alla sconfitta. Sconfitta che potrebbe costare caro a mister Eusebio Di Francesco che sarebbe sempre più in bilico, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2023. Ieri alle 18 si è giocato anche un altro match di campionato tra Fiorentina e Spezia. I viola hanno vinto 3-0 grazie alle reti di Vlahovic, Eysseric e Castrovilli. In prima pagina c'è anche un trafiletto dedicato a Paulo Dybala, che è ancora ai box per un infortunio e deve riscattare questa stagione piena di brutte prestazioni non alla sua altezza. La sua qualità servirà sicuramente al tecnico Andrea Pirlo in questa seconda metà di stagione.