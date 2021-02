Tacchinardi: “Nell’ultimo periodo ho difeso Pirlo, ma con il Porto ha sentito la pressione Champions”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato

TORINO - Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi, tra cui la sconfitta di mercoledì dei bianconeri contro il Porto in Champions League. Queste le sue parole: "Nell'ultimo periodo l'ho difeso, perché mi sembrava di vedere una Juve in crescita. Penso che la squadra abbia sentito la pressione della Champions, così come Pirlo. Non ho mai visto una giocata per attaccare la linea difensiva del Porto, è stata una brutta Juventus anche nello spirito. Se non faceva gol Chiesa sarebbe difficile pensare di ribaltare il punteggio. Ci sta sentire la pressione, è comprensibile. La Juve però non può presentarsi ad un ottavo con una squadra così e rischiare di uscire. Bentancur è da qualche partita che è così, gli scotta la palla tra i piedi. Cagliari-Torino? Anche la Fiorentina rischia con lo Spezia. Ma la partita drammatica è l'altra. Da oggi ogni partita pesa come un macigno. Non conta più chi gioca bene o male, ma chi riesce a essere concreto. Di Francesco a rischio? Mi dispiacerebbe, è un amico, mi sembra un tecnico preparato, ma se vediamo Ballardini e Ranieri cosa stanno facendo fa pensare. E' normale che rischia. Se perde, entra in un tunnel difficile da cui uscire".