Top&Flop di Juventus-Verona – Kulusevski salva, Bernardeschi spento

TORINO – Si è appena conclusa la quinta giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus pareggia in casa contro il Verona, in una partita molto sofferta e anche molto sfortunata. Di seguito vi riportiamo quelli che secondo noi sono stati il migliore e il peggiore della gara, tra le file della Vecchia Signora. Ecco i Top&Flop di Juventus-Verona.

TOP: Dejan Kulusevski – Senza dubbio il migliore in campo. Gioca solo l’ultima mezz’ora, ma tanto gli basta per mettere a posto la situazione con uno splendido gol: rientra sul sinistro dalla destra e, dopo una serie di dribbling ubriacanti sull’avversario, imbuca sul secondo palo all’angolino. Regala un punto alla Juve in una serata che rischiava di essere veramente beffarda.

FLOP: Federico Bernardeschi – Non ci siamo proprio: nella partita che doveva rilanciarlo nelle gerarchie della rosa bianconera, sembra completamente spento e disattento. Suo, per esempio, è il pallone perso che innesca il vantaggio del Verona e, per il resto, non incide in fase offensiva né in fase difensiva. Brutta partita per Bernardeschi, che spera in un'altra occasione.