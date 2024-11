Quanti miracoli dagli undici metri, tra i migliori c’è anche Buffon

Nella top 10 realizzata da As per quanto riguarda le parate su calci di rigore presente anche il portiere bianconero

Para tutto

La finale di Coppa dei campioni 1985-86 porta la firma di Duckadam, il portiere dello Steaua che parò tutto al Barcellona, anche i rigori, di cui il secondo clamoroso nell'angolino alla sua destra.

Serie infinita

Nel 1983-84, la sfida tra Bayern e Paok finisce con una serie infinita di rigori, in cui Pfaff è assoluto protagonista, specie con una parata all'angolino basso a sinistra.

No allo specialista

Buffon in un Juve-Roma nega la gioia del gol a Totti dal dischetto con una vera e propria prodezza.

Dispiacere in casa

A Italia '90 Donadoni si vede chiudere la porta dagli undici metri da Goycochea in semifinale.

Saracinesca

Neuer si conferma fenomeno anche dagli undici metri, parando il rigore di Lewandowski in un Borussia-Bayern.

Fallisce l’infallibile

Balotelli, letale dagli undici metri, si fa ipnotizzare da Reina, che entra così di diritto in questo elenco.

In Russia

Berezovsky, portiere di diverse squadre russe, dice di no all'avversario con un miracolo che manda in angolo il tiro.

Stop all’ex

In Napoli-Inter del 15 dicembre 2013 Pandev ha provato a dare un dispiacere alla sua ex squadra, ma Handanovic ha detto no con un tuffo prodigioso alla sua sinistra.

Prima delle critiche

Prima di essere aspramente criticato dai suoi tifosi, Vermeer salva l'Ajax contro il Feyenoord con un miracolo sul rigore.

In amichevole

Casillas consegna la vittoria al Porto contro il Valencia nel quadrangolare estivo con una parata strepitosa, che ferma il pallone sulla linea.