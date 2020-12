Pioli sul campionato: “L’anno scorso a 17 punti dalla Juve. Non possiamo ancora pensare allo Scudetto”

TORINO – Il Milan si sta rivelando una delle migliori sorprese del nuovo campionato e, forse, la rivale più temibile della Juventus nella corsa al titolo. Tuttavia, secondo l’allenatore rossonero Stefano Pioli, è ancora presto per parlare di vittoria: così ha detto in un’intervista rilasciata a SportWeek. Ecco le parole del tecnico del Milan:

"Credo di essere un allenatore che può adattarsi a qualunque squadra: qui al Milan mi sento nel posto e nel momento giusto. La società non mi fa mancare nulla e con Maldini, Massara e Gazidis lavoriamo uniti. Inoltre, i giocatori formati dal club stanno migliorando il gruppo sempre di più. Ancora non abbiamo realizzato nulla, ma i risultati stanno arrivando. Dobbiamo avere equilibrio ed essere intelligenti. L'anno scorso siamo arrivati a 17 punti dalla Juventus e a 12 dalla Champions League: non possiamo ancora pensare allo Scudetto, è passato ancora poco. Dobbiamo essere coraggiosi e proseguire nella nostra crescita, per diventare sempre più ambiziosi e puntare a vincere tutte le partite. Siamo il Milan e la qualità c'è: ad aprile vediamo a che punto siamo".