Paratici: “Suarez? Rifarei tutto”

TORINO – Il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro il Torino, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A.

“Avviso di garanzia? Su questo argomento c’è un comunicato del club, emesso ieri, che chiarisce bene la posizione mia e del club, quindi non avrei altro da aggiungere. Sono molto tranquillo”.

“Sono amico di Paola De Michele si da quando eravamo ragazzi, siamo cresciuti insieme, siamo della stessa città, mi sembra noto, mi sembra che anche lei abbia già chiarito questa posizione ieri, quindi non avrei niente da aggiungere anche qui”.

“Rifarei tutto? Certamente sì, assolutamente sì”.

“Credo non sia inopportuno parlare con una persona che si conosce da tantissimo tempo per chiedere un’informazione, questo non credo sia inopportuno. Anzi. E’ meglio chiedere alle persone che conoscono meglio di te e fare domande non è assolutamente nessun tipo di reato.”

“Non siamo a due mesi fa, quando abbiamo cominciato, siamo un po’ più avanti. Abbiamo sicuramente molti margini perchè Andrea ha appena cominciato e come abbiamo detto tante volte non abbiamo avuto tempo durante il precampionato per poter sviluppare certe idee, certi sistemi di gioco, certe posizioni, far conoscere meglio i giocatori, quindi siamo in un percorso. Vediamo miglioramenti in ogni partita che giochiamo, secondo me siamo migliorati molto nelle posizioni, tecnicamente, giochiamo molto meglio e abbiamo molti margini di miglioramento. Questo ci fa ben sperare ed era l’obiettivo che avevamo a inizio anno. Sapevamo che ci sarebbe stato un percorso da fare e come ho già detto nel pre-gara di Champions, nel percorso ci sono le salite e le discese. Scorciatoie non se ne possono prendere.”



