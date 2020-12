Calciomercato Juventus, Pogba? No, altro nome bomba: lo vuole Pirlo!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il possibile ritorno di Pogba in bianconero è un tormentone che ricorre periodicamente quando si parla del calciomercato della Juventus. Rivedere il francese in bianconero è ancora il sogno di tifoseria e dirigenza ma, stando alle ultime indiscrezioni, Andrea Pirlo avrebbe idee diverse. Il tecnico bianconero infatti vorrebbe arricchire la sua squadra con un centrocampista di grande talento, un grande nome del calibro di Pogba, ma con caratteristiche diverse.

Secondo quanto riferito dagli specialisti di calciomercato di Fichajes.com, Pirlo avrebbe chiesto un giocatore in particolare alla dirigenza. Il nome indicato dal Maestro sarebbe quello di Bruno Fernandes, fantasista portoghese del Manchester United. Capace di agire sia da mezz’ala che da trequartista, l’ex Sporting sarebbe un colpo incredibile per i bianconeri. Si tratta di un classe ’94, nel momento migliore della carriera, che alzerebbe non poco il livello di qualità della Juventus. I numeri di Bruno Fernandes degli ultimi due anni sono impressionanti, la crescita del giocatore visto in Italia da giovanissimo è stata esponenziale. Oggi è un perno della nazionale portoghese e uomo fondamentale del Manchester United di Solskjaer. Attenzione però alle condizioni del possibile affare, che potrebbe rivelarsi davvero costoso.

I Red Devils hanno acquistato Bruno Fernandes dallo Sporting per circa 80 milioni di euro e difficilmente se ne priveranno per una cifra molto più bassa. Se la presunta volontà di Pirlo dovesse venire assecondata, Paratici avrebbe dunque un gran lavoro da fare. Strappare uno dei pezzi fondamentali della rosa a un club dalla disponibilità economica pressoché illimitata non è affatto un’impresa semplice. Se i bianconeri dovessero davvero virare da Pogba a Bruno Fernandes, potrebbero tentare di inserire qualche contropartita tecnica nell’affare, come già tentato più volte nelle trattative per il ritorno del francese. Ma, parlando sempre di mercato, non è ancora tutto: 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! >>>VAI ALLA NOTIZIA