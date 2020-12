La Juventus e la sfida contro il Barça: “Pronti per una grande notte!”

TORINO – Torna in campo questa sera la Juventus, che al Camp Nou affronterà il Barcellona nella sfida più importante di questa Champions League 2020-2021. Contro i catalani, infatti, i bianconeri si giocano il primo posto nel girone e sono intenzionati a conquistare la vittoria. Un compito molto difficile, ma che gli uomini di Andrea Pirlo vogliono realizzare con decisione e grinta. Per questo, la società ha voluto ricordare sui social la gara di questa sera, pubblicando la locandina del match. “Pronti per una grande notte!” ha scritto il club bianconero su Twitter, dove ha scelto come uomo copertina della partita Leonardo Bonucci. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<