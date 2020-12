Calciomercato Juventus, bomba Dybala: arriva l’annuncio in diretta TV!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – L’apertura della sessione di calciomercato invernale è sempre più vicina. I club cominciano ad imbastire le prime operazioni già da ora, dando sempre più spazio alle voci. L’ultima indiscrezione, lanciata da Claudio Raimondi in diretta TV, ospite del programma di Rete 4 Pressing, ha davvero del clamoroso. Stando al giornalista ed esperto di calciomercato, starebbe per aprirsi uno scenario incredibile per il futuro di Paulo Dybala.

“In Spagna si parla di un possibile scambio. Il Barcellona è in crisi e dopo l’asse di calciomercato con la Juve che ha portato alla scambio tra Arthur e Pjanic, la proposta è stata una specie di replay: il Barça offre Coutinho in cambio di Dybala” – ha svelato il giornalista, rilanciando alcune voci in arrivo dalla Spagna. “Il Barcellona vuole arrivare a Dybala, anche perché Dybala strizza l’occhio al Barcellona. La Joya ha capito che Messi è pronto a lasciare la piazza”. – ha poi aggiunto Raimondi, spiegando che l’eventuale trattativa potrebbe partire già in concomitanza con l’incontro di Champions League contro i blaugrana.

Bisognerà capire quali saranno le reali intenzioni della Juventus, che deve ancora decidere se privarsi di Dybala o no. Inoltre, vanno valutate le reali potenzialità di Coutinho in bianconero, che non si è reso protagonista di prestazioni esaltanti negli ultimi due anni. Naturalmente si tratterebbe di un'operazione clamorosa, che con i giusti intrecci potrebbe anche prendere corpo. Il nodo fondamentale in casa bianconera rimane il rinnovo dell'argentino. Se ci saranno spiragli, la Juventus cercherà di blindare Dybala. Altrimenti si potrebbero davvero valutare nuove soluzioni sul mercato.