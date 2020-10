Juventus – Il club bianconero rinnova la partnership con De Cecco

TORINO – Prosegue l’accordo tra la Juventus ed una delle eccellenze del nostro paese: il club bianconero, infatti, ha rinnovato la partnership con De Cecco iniziata già nel 2018. La Vecchia Signora, quindi, avrà fino al 2022 come sponsor la nota azienda alimentare, conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti.

A dare l’annuncio è stata la stessa società bianconera, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale: le immagini mostrano alcune azioni della squadra torinese, accompagnate da altre in cui viene presentata la produzione dell’azienda. Proseguirà, dunque, l’accordo tra queste due eccellenze italiane: la Juve e la De Cecco.