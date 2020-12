Juventus-Fiorentina – La moviola del match: La Penna e il rosso del VAR

TORINO – Termina qui la sfida tra Juventus e Fiorentina, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La gara è terminata con la gravissima sconfitta dei bianconeri per 3-0, con le reti di Dusan Vlahovic, Martin Caceres e l’autogol di Alex Sandro. Ecco la moviola del match.

La gara è stata affidata all’arbitro Federico La Penna: la gestione del direttore di gara è stata nel complesso buona, anche se la sfida è stata densa di episodi e il VAR è stato per l’esito di tutto l’incontro. Nel primo tempo, bastano solo 3 minuti alla Viola per passare in vantaggio con Vlahovic, ma l’episodio determinante avviene al 16′. Cuadrado viene ammonito per un brutto fallo ai danni di Castrovilli, ma i giocatori e il team arbitrale non sono del tutto convinti. Per questo, dopo un consulto al VAR, viene assegnato il cartellino rosso al colombiano, che lascia in 10 la Juve per quasi tutto il match: decisione giusta, vista la pericolosità dell’intervento. Nel resto della prima frazione, poi, sono da segnalare altri due gialli, il primo per Biraghi al 22′, dopo un fallo su Chiesa, e il secondo a Ribery al 37′, per un fallo sempre ai danni dell’ex viola.

Il secondo inizia con un altro cartellino giallo per la Fiorentina, questa volta ai danni di Borja Valero, dopo un fallo su Danilo. Al 56′ viene annullato un gol a Cristiano Ronaldo, che corregge in rete da posizione irregolare. Il minuto dopo, sempre CR7 viene atterrato in area, ma l'arbitro lascia correre. Al 76′ c'è il raddoppio della Viola, con l'autogol di Alex Sandro. Passano solo 60" e i giocatori bianconeri protestano per un contatto in area tra Dragowski e Bernardeschi, ma La Penna, sotto suggerimento del VAR, lascia correre di nuovo. All'81', infine, arriva il definitivo 3-0 dei toscani, siglato da un altro ex della partita, Martin Caceres. Negli ultimi minuti, poi, si segnalano altri due gialli, uno per Danilo e uno per Venuti. Una sfida molto fisica e ricca di falli, con il direttore di gara che è dovuto ricorrere spesso all'ausilio del VAR e che ha dovuto portare la mano al taschino in diverse occasioni.