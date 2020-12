Calciomercato Juventus – Così non va, servono rinforzi a gennaio: i nomi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La squadra guidata da Andrea Pirlo continua con i suoi alti e bassi, dimostrando di non essere ancora diventata grande. In pochi giorni si è passati dalla convincente e rotonda vittoria contro il Parma al tonfo fragoroso in casa contro la Fiorentina. Una Juventus troppo discontinua, che certamente ha evidente bisogno di rinforzi in alcuni reparti che sembrano essere ancora visibilmente scoperti. Di questo passo, insomma, non si va molto lontano su tre fronti e la dirigenza bianconera può sfruttare la finestra di calciomercato di gennaio per intervenire in almeno alcuni ruoli.

Le ultime uscite ad esempio hanno evidenziato che in effetti c’è un vero e proprio problema anche al centro della difesa. De Ligt è l’unica sicurezza, mentre Bonucci delude e Demiral e soprattutto Chiellini accusano sempre parecchi problemi fisici. Paratici si sta guardando attorno sia per il presente che soprattutto in prospettiva futura. Si sono fatti i nomi di Diego Carlos del Siviglia, Boateng e Alaba del Bayern Monaco, Rudiger del Chelsea e anche del giovane Lovato del Verona. Un problema serio però c’è anche sulla fascia sinistra. Alex Sandro e Frabotta non bastano, anzi servirebbe forse anche qualcuno che possa strappare la titolarità al brasiliano. Occhio sempre a Emerson Palmieri, mentre in queste ore dall’Inghilterra è rimbalzata anche la candidatura di Zinchenko, in uscita dal Manchester City. Non solo colpi in difesa però.

A centrocampo infatti mancano qualità e geometrie, manca un elemento capace di dettare il ritmo del gioco e far cambiare marcia all'intera squadra e alla manovra bianconera. Il sogno rimane Paul Pogba, tallonato da Houssem Aouar, altro pallino della Juve. Due giocatori perfetti, ma che sarà difficile strappare alle loro squadre a gennaio. La primissima alternativa è Locatelli, ma non sono comunque escluse sorprese. Infine, l'attacco. Troppo poche 3 punte, di cui una sola di ruolo (Morata). Serve un quarto attaccante, un vero centravanti. L'ipotesi Milik rimane in piedi e sarebbe la scelta numero uno. In alternativa circolano i nomi degli esperti Giroud e Llorente, ma occhio alla possibile sorpresa Depay.