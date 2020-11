Juventus-Napoli: attesa la decisione sul ricorso

TORINO – Nella giornata di ieri si è riunita la Corte d’appello della FIGC per discutere sul ricorso effettuato dal Napoli dopo la partita persa a tavolino contro la Juventus per 3-0. La sfida del 4 ottobre scorso, non giocata per la mancata partenza dei partenopei da Napoli, ha portato anche agli azzurri un punto di penalizzazione oltre la sconfitta a tavolino: la decisione sul ricorso dovrebbe arrivare nella giornata di domani, anche se non sembra la sentenza di primo grado possa essere ribaltata. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune grosse novità per il mercato bianconero. Tutto confermato, già scelto il prossimo colpo: ecco chi vuole comprare Paratici a gennaio! >>>VAI ALLA NOTIZIA