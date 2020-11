Calciomercato Juventus, tutto confermato: già scelto il colpo di gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – L’ultima campagna acquisti estiva della Juventus è stata abbastanza soddisfacente, anche e soprattutto alla luce delle difficoltà economiche dovute alla pandemia. Nonostante i tanti imprevisti e i tanti ostacoli, la Vecchia Signora ha concluso un calciomercato positivo, portando a Torino giocatori importanti sia per il presente che per il futuro. Non c’è dubbio però che qualcosa sia stato lasciato in sospeso e che non tutti gli obiettivi sono stati centrati.

La rosa bianconera in effetti è incompleta soprattutto in alcuni reparti. Ecco perché a gennaio la Juve potrebbe tornare con forza su alcune piste e alcune idee già maturate la scorsa estate. Un giocatore tra tutti piaceva e piace tantissimo tutt’ora alla Vecchia Signora e soprattutto al suo allenatore. Si tratta di Manuel Locatelli, che mister Pirlo avrebbe voluto e richiesto alla dirigenza già durante l’ultima sessione di calciomercato. Il centrocampista classe ’98, come confermato anche da calciomercato.com, rimane in cima alla lista della spesa della Juventus e Paratici farà un tentativo per lui anche a gennaio. E il dirigente bianconero avrebbe anche già pronto un piano per centrare il colpo.

La strategia bianconera per convincere il Sassuolo a cedere Locatelli sarebbe quella già utilizzata da Paratici per mettere a segno i colpi Morata e Chiesa: prestito molto oneroso con obbligo di riscatto, pagabile in più esercizi. Il club neroverde vorrebbe trattenere il centrocampista almeno fino a giugno, ma i rapporti con la Juve sono ottimi e una soluzione del genere potrebbe essere vincente. Per far partire l'assalto, ricorda sempre calciomercato.com, potrebbero essere fondamentali alcune cessioni e magari anche la rescissione di Khedira. L'obiettivo numero uno della Juve per il nuovo anno dunque pare essere proprio Locatelli. Ma non solo. Paratici infatti starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino!