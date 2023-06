Mercato Juve | Momblano: “Esonero Allegri, decide Elkann! Al suo posto…”

La Juventus dovrà decidere a breve del futuro di Allegri. Max è convinto di restare e anzi, pensa di meritarlo. Indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione dicono proprio questo. Il tecnico bianconero pensa che il suo non esonero sia qualcosa di scontato. Come a dire: si vede all'interno del progetto e come ha detto, pensa di poter fare bene l'anno prossimo con un calciomercato che questa estate possa dargli una grande mano.