Juve: a Marassi per la svolta in campionato

TORINO – Dopo la vittoria nel derby all’ultimo minuto e la grande impresa contro il Barcellona al Camp Nou, la Juventus è chiamata a confermare quanto di buono fatto in questa settimana sul campo del Genoa.

I bianconeri scenderanno in campo domenica alle 18 contro il Grifone, e cercheranno di dare continuità alle due vittorie ottenute in settimana. La squadra di Pirlo dovrà inoltre impegnarsi a fondo per non perdere altri punti contro le cosiddette piccole, visti quelli lasciati già con Crotone, Benevento e Verona.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<