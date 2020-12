Mercato Juve – Colpo di gennaio, ecco la prima scelta: “Paratici in pole!”

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juve sembra aver iniziato a trovare la sua identità, con le vittorie contro il Torino e il Barcellona che hanno dato autostima alla squadra di Pirlo. Ora bisogna dare continuità ai risultati, cosa mancata all’inizio di questa stagione. Il tecnico ha trovato la quadratura della squadra, con molti giocatori che stanno iniziando ad ingranare e a giocare al meglio. Ma la rosa bianconera ha comunque bisogno di essere ancora puntellata in varie zone.

Nonostante la squadra stia viaggiando sui giusti binari infatti, chi non si ferma mai è Fabio Paratici, che sta continuando a vagliare il mercato alla ricerca di rinforzi da regalare a Pirlo. In questo momento sembra che la difesa della Signora sia uno dei reparti da puntellare maggiormente. Non per una questione di numeri, quanto più per una questione fisica ed anagrafica. Molti giocatori sono costantemente alle prese con infortuni e alcuni iniziano ad avere un’età avanzata. Chiellini, 37 anni ad agosto, non sembra in grado di garantire continuità e i centrali in rosa, al netto di Danilo adattato, sono solo 3: Bonucci (34 anni anni a maggio), De Ligt e Demiral.

Per questo Paratici, stando a quanto riportato in Spagna dal quotidiano Sport, sarebbe tornato alla carica per il difensore del Barcellona Samuel Umtiti. Il centrale francese, accostato anche in passato numerose volte alla Juventus, sarebbe la prima scelta per il dirigente bianconero e, stando ai rumors, potrebbe arrivare a Torino già a gennaio. Da battere ci sarebbe la concorrenza dell’Everton, con i bianconeri che sarebbero però in leggero vantaggio rispetto alla formazione inglese. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<